وزنه 50 كيلو.. استئصال أكبر ورم من رحم سيدة.. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 52 عاما، في نيودلهي بالهند كانت تشعر ببعض الألم في الأيام الماضية، وذكر احد ابنائها انها تشعر بنفس الالم منذ أكثر من 3 أشهر وكانت رافضة الذهاب لإستشارة الطبيب.





قررت السيدة اخيرا الذهاب إلى الطبيب لأنها شعرت بألم غير محتمل في بطنها أصابها بصعوبة التنفس وشعورها بإنتفاخ شديد وكأن بطنها ستنفجر.





صدم الطبيب جميع الحاضرين أن السيدة تحتاج لإجراء عملية استئصال للرحم على الفور لأنها مصابة بورم شديد أثر على جميع الأجهزة في الجسم .





الطبيب اخبر جميع الحاضرين الحقيقة المفجعة قبل إجراء العملية أن الورم ضخم للغاية يبلغ وزنه 50 كيلو تقريبا، ونسبة نجاح العملية ليست مطمئنة و لكن لن تتمكن السيدة من تحمل وجود الورم لأكثر من ذلك الوقت.

شعرت سيدة تبلغ من العمر 52 عاما، بانتفاخ شديد في منطقة البطن أثر على جهازها التنفسي فلم تستطع التنفس بشكل سليم .