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توك شو

مُعلمة تترك المدرسة لتعمل في قهوة .. تفاصيل

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:13 م
قهوة بلدي
قهوة بلدي
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عبد الخالق صلاح
قالت نعمة أبو اليزيد، مدرسة تعمل فى مقهى والدها، إنها حصلت على إجازة من المدرسة التى تعمل بها من أجل إدارة المقهى التى يمتلكها والدها، مشددة على أنها لا تخضع للمورث السلبى لدى المجتمع فيما يتعلق بعمل المرأة، وتابعت:"المرأة تعمل فى مجال".

وأضافت "نعمة أبو اليزيد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن مهنة إدارة المقهى ليس بالعمل الشاق عليها أو على أى مرأة، مشددة على أنها سعيدة بإدارة المقهى كونها لجأت غلى ذلك من أجل الإنفاق على والدها وأسرتها فى ذات الوقت، وتابعت:"أنا مش بتعب من الشغل ..والست تشتغل فى أى مجال".

وأكدت "نعمة أبو اليزيد"، أنها تحظى بإحترام الجميع فى عملها ولا تواجه أى عقبات فى عملها بالمقهى، وتابعت:"طالما الإنسان بيتعامل بإحترام فى أى مجال الناس كلها بتحترمه".
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