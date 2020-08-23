متحدث المترو يعلن قيمة الاشتراكات لجميع الفئات .. فيديو

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قيمة، وأنواع الاشتراكات لجميع الفئات.





وجاء اشتراك الطلاب لمدة 3 أشهر بواقع 180 رحلة بمبلغ 33 جنيهًا، مضيفًا أن سعر التذكرة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على كارنيه من الشئون الاجتماعية يبلغ 50 قرشًا، وسعر الاشتراكات لذوي الاحتياجات الخاصة 22 جنيها لمدة 3 أشهر.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت"والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن كبار السن، من سن 60 عامًا، اشتراكات لمدة 3 أشهر بـ135 جنيها، منوهًا بأن هناك اشتراكات مخفضة لمصابي الثورة والصحفيين.





ولفت إلى أن هناك اشتراكات للموظفين والقطاع الخاص تكون على 4 مراحل؛ مرحلة واحدة "8 محطات" بـ500 جنيه، وأكثر من 8 محطات بـ630 جنيه، وأكثر من ذلك بـ760 جنيه.





ونوه إلى أن هناك 6 محطات تم تفعيلها في الخط الثالث حديثا مؤكدا ان مترو الانفاق المصري اسرع وارخص وأمن مواصلة داخل القاهرة الكبرى .