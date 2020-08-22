إعلامية كويتية: إعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا انتصار حقيقي لـ"إعلان القاهرة"

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن إعلان وقف إطلاق النار الصادرين في بيانين عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب شرقي ليبيا عقيلة صالح يعد إنتصارًا حقيقيًا وأن مصر استطاعت أن تخضع المحتل التركى دون قتال بعد الخط الأحمر الذى حدده الرئيس السيسي فى سرت والجفرة.





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وأوضحت"الرشيد"، فى تصريحات لـ صدى البلد"، أن البيانين قضيا على أحلام أردوغان التوسعية فى ليبيا خصوصًا بعد الدعم الكبير الذى لاقاه إعلان القاهرة من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي فضلًا عن التأييد الواسع من جانب الدول العربية، إضافة إلى إقرار البرلمان المصري مشروعية تدخل مصر فى ليبيا إذا لزم الأمر خصوصاص بعد لقاء الرئيس السيسي مع شيوخ وأعيان القبائل الليبية.





ولفتت "الإعلامية الكويتية"، إلى أن أمام كل هذا لم يجد الرئيس التركى أردوغان مخرجًا إلا بإرسال وزير دفاعه وصاحبه فى الزيارة لليبيا نظيره القطري للقاء السراج للضغط عليه للقبول بالمقترحات المصرية التى جاءت فى الورقة المصرية كنوع من حفظ ماء الوجه وللخروج من ليبيا قبل تلقيهم هزيمة ساحقة.





وألمحت الرشيد، إلى أنه من غير المستبعد أنه تم إتفاق بين وزيري خارجية كل من تركيا وقطر مع السراج بخصوص ميناء الخمس البحري الذى يقع على ساحل المتوسط كصفقة يرضى بها أطماع تركيا للخروج من ليبيا وهو ميناء مخصص لإستقبال الحاويات لتشتري تركيا الغاز الذى يوجد به وقطر هى من مولت هذا الإتفاق.





وأشارت "الرشيد"، إلى أن إعلان تركيا عن إكتشاف أكبر حقل غاز فى البحر الأسود ما هو إلا بيع للوهم وكذبة يغطى بها أردوغان فشله فى ليبيا، علمًا بأن الكشف الذى ضخمت تركيا الإعلان حوله كان قد تم إكتشافه فى العام 2011 وهو حقل صغير لا يحتوي على الكميات المعلن عنها.





أعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، الجمعة، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.





وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا قال فيه: "انطلاقا من مسؤوليته السياسية والوطنية، وما يفرضه الوضع الحالي الذي تمر به البلاد والمنطقة، وظروف الجائحة، يصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية".





وأكد المجلس الرئاسي أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".





وأضاف البيان أن "رئيس المجلس الرئاسي إذ يبادر بالإعلان عن وقف إطلاق النار يؤكد أن الغاية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".





كما أكد رئيس المجلس الرئاسي دعوته إلى "انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس القادم، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم الاتفاق عليها بين الليبيين".





طلب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.





وأبدى عقيلة صالح تطلعه إلى أن تكون مدينة سرت مقرا مؤقتا لمجلس رئاسي جديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، حسب بيان نقله موقع بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، اليوم الجمعة.

واقترح صالح أن تقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها، تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية من مراحل البناء، على أن تستكمل الترتيبات العسكرية طبقا للمسار التفاوضي (5+5) برعاية البعثة الأممية، الذي تلتزم جميع الأطراف بمخرجاته فور الاتفاق عليها وإعلانها رسميا.





وأضاف أن "وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية أجنبية، وينتهي بإخراج المرتزقة، وتفكيك المليشيات، ليتحقق استرجاع السيادة الوطنية الكاملة".

وتابع: "يستأنف إنتاج وتصدير النفط وتجمد إيرادته في الحساب الخاص بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وبضمانة البعثة الأممية والإدارة الأمريكية والدول الداعمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وصولا إلى تحقيق العدالة والشفافية".





وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية من قبل مجلس النواب وحكومة الوفاق.





وقال السيسي، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن بيانات وقف العمليات العسكرية تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.





في غضون ذلك، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ترحيبها "الشديد" بـ"نقاط التوافق" الواردة في بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق.





ودعت إلى تطبيق سريع لدعوة البيانين إلى فك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات التي ذكرت في البيانين، وقالت إنه من "التعنت" أن يجري حرمان الشعب الليبي من ثرواته.





وتتدخل تركيا عسكريا في ليبيا لدعم حكومة السراج بتقديم دعم جوي وأسلحة ومرتزقة متحالفين معها من سوريا بدعم وتمويل قطري.





ونقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.





ويكشف المرصد تفاصيل الطريقة التي تعتمدها المخابرات التركية لخداع المرتزقة السوريين، مشيرا إلى دور قطري في استضافتهم وتدريبهم قبل إرسالهم إلى جبهات القتال في ليبيا.