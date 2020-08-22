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توك شو

قصاد عيني.. منشق يكشف تعرض مرشد الإخوان لـ علقة ساخنة داخل السجن

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:58 م
مرشد الإخوان
مرشد الإخوان
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عبد الخالق صلاح
أكد مختار نوح المحامى بالنقض، أن هناك خلافات كبيرة بين الإخوان داخل السجن، مرددا: "لما كنت فى السجن كنت بحوش الضرب عن مرشد الإخوان محمد بديع ..  وحدثت خناقات كثيرة جدا بينهم وبين بعض في السجن، وبديع قصاد عينى كان هيضِّرب أكتر من مرة".

وأضاف نوح ، خلال لقائه مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة on: "مش عاوز الناس تفتكر أن الناس دي بتصلى طول اليوم وبتعرف ربنا، انا كنت بشرب مشروب بيريل وأنا فى السجن، وبديع كان زعلان أن المسئول دخلى البيريل بدون كحول، وهو فاكر أنه كده بيدلعنى علشان يكسب ودى".

وتابع نوح  : "أنا فاكر أن أحد قيادات الإخوان كان بيكلمني وقاللي إحنا مش هنمشي من السلطة قبل 50 سنة على الأقل، وأنا قولتلته أخركوا سنة واحدة".

واستنكر نوح ما فعلته نقابة الأطباء من نعي عصام العريان فور وفاته، قائلا: " اعتذار نقابة الأطباء غير مقبول فيما يتعلق بعزاء عصام العريان".
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