صناعة الأخشاب تناقش تحديات القطاع .. اليوم

تعقد غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، لقاءين اليوم الأحد وغدا الاثنين، بمشاركة ممثلي البنك الأهلي المصري و مصانع الاثاث في دمياط.
ويعقد اللقاء الأول اليوم الأحد 23 من أغسطس الجاري مع شركات الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، ويعقبه لقاء اخر الإثنين 24 من أغسطس الجاري مع أعضاء الغرفة من صناع الأثاث بمدينة دمياط.
فيما تعقد الغرفة ندوة أخري موسعة بمشاركة مسئولي البنك الأهلي مع كل أعضاء الغرفة يوم 23 من سبتمبر المقبل بمدينة العاشر من رمضان.
واشارت الغرفة في بيان صحفي، إلي أن الهدف من هذه اللقاءات يأتي في اطار الاستماع لمطالب واحتياجات الشركات من البنك، سواء قروض أو خدمات مختلفة، اضافة الي الاستماع لمشكلات اصحاب الشركات مع البنك وايجاد الحلول بشكل سريع.
وبحسب بيان الغرفة فقد تم حصر عدد من المشكلات التي تواجه صناع الاثاث ومن المقرر عرضها في اللقاء الموسع 23 من سبتمبر المقبل والخروج بحلول لتلك المشكلات.
وكشف البيان عن أن الغرفة شكلت لجنة من الغرفة مع البنك الأهلي لخدمة الاعضاء وتذليل الصعاب التي تواجه اعضاء الغرفة من المصانع واصحاب الشركات بين الغرفة والبنك " ولفت البيان الي ان تشكيل اللجنة يعد كأول مبادرة بين قطاع صناعي والبنك االأهلي " لمتابعة وتذليل اي تحديات تواجه الشركات اعضاء الغرفة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية من خلال تنظيم مجموعه من اللقاءات تغطي كافة المحافظات.
واضاف البيان ان هناك خطة تضعها الغرفة لعقد مزيد من اللقاءات بين البنك والصناع في عدد من المحافظات استهلتها بمدينة دمياط، ثم مدينة العاشر، حيث من المقرر عقد لقاء موسع مع اعضاء الغرفة بمدينة الاسكندرية، ثم الصعيد ممثلة في سوهاج، واسيوط ، والمنيا.
ويعقد اللقاء الأول اليوم الأحد 23 من أغسطس الجاري مع شركات الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، ويعقبه لقاء اخر الإثنين 24 من أغسطس الجاري مع أعضاء الغرفة من صناع الأثاث بمدينة دمياط.
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ويأتي ذلك بحضور مدير عام الغرفة وكل من خالد حسني نائب مدير عام قطاع تنمية الاعمال بالفرع الرئيسي البنك الاهلي، و دينا يحي مراقب تنمية الاعمال، ومدير فرع عزبة البرج، ورئيس منطقة دمياط، ومسئولي الائتمان.
فيما تعقد الغرفة ندوة أخري موسعة بمشاركة مسئولي البنك الأهلي مع كل أعضاء الغرفة يوم 23 من سبتمبر المقبل بمدينة العاشر من رمضان.
واشارت الغرفة في بيان صحفي، إلي أن الهدف من هذه اللقاءات يأتي في اطار الاستماع لمطالب واحتياجات الشركات من البنك، سواء قروض أو خدمات مختلفة، اضافة الي الاستماع لمشكلات اصحاب الشركات مع البنك وايجاد الحلول بشكل سريع.
وبحسب بيان الغرفة فقد تم حصر عدد من المشكلات التي تواجه صناع الاثاث ومن المقرر عرضها في اللقاء الموسع 23 من سبتمبر المقبل والخروج بحلول لتلك المشكلات.
وكشف البيان عن أن الغرفة شكلت لجنة من الغرفة مع البنك الأهلي لخدمة الاعضاء وتذليل الصعاب التي تواجه اعضاء الغرفة من المصانع واصحاب الشركات بين الغرفة والبنك " ولفت البيان الي ان تشكيل اللجنة يعد كأول مبادرة بين قطاع صناعي والبنك االأهلي " لمتابعة وتذليل اي تحديات تواجه الشركات اعضاء الغرفة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية من خلال تنظيم مجموعه من اللقاءات تغطي كافة المحافظات.
واضاف البيان ان هناك خطة تضعها الغرفة لعقد مزيد من اللقاءات بين البنك والصناع في عدد من المحافظات استهلتها بمدينة دمياط، ثم مدينة العاشر، حيث من المقرر عقد لقاء موسع مع اعضاء الغرفة بمدينة الاسكندرية، ثم الصعيد ممثلة في سوهاج، واسيوط ، والمنيا.