بعد فوز الزمالك بالتلاتة في القمة 120.. عمرو أديب: مصر كلها بتدور على مبررات لهزيمة الأهلى

علق الإعلامي عمرو أديب على فوز الزمالك الكبير على غريمة التقليدى النادي الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .





وكتب عمر اديب على تويتر قائلًا "‏الغريب يا ساده ان اول ما نكسب الماتش مصر كلها تدور على مبررات لهزيمه الاهلى وانه لو كان مين موجود كانوا حيكسبوا ولو مين كان فورمه كانوا حيسيطروا ومحدش خالص يجيب سيره ان البطل اتهزم علشان سبب واضح : ان الزمالك كان احسن واقوى واجمد واحرف وزمااااااااالك"









واحرز اهداف الزمالك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والنجم اسامة فيصل.





وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .









بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول







