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أخبار العالم

نشهد الموجة الثانية.. روحاني: مكافحة كورونا تشبه الحرب مع العراق

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:56 م
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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أحمد محرم
شبه الرئيس الإيراني حسن روحاني الحرب على فيروس كورونا بأيام الحرب العراقية الإيرانية، في ثمانينيات القرن المنصرم والتي استمرت لثماني سنوات.




بحسب وكالة "سبوتنيك"، قال روحاني في كلمة له، عقب مشاركته في اجتماع المجلس الوطني لمكافحة فيروس كورونا، إن "البلاد تعيش منذ يونيو الموجة الثانية من جائحة كورونا".

وأضاف روحاني، إن "الموجة الثانية أشد وطأة من الأولى"، مشيرا الى أن "ظروف الوباء تشبه ظروف الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، والتي قُتل فيها حوالي مليون شخص من كلا الطرفين".


وتابع الرئيس الإيراني إن "سنوات الحرب تميزت بتضحيات كبيرة للعاملين في القطاع الصحي، تشبه تضحياتهم في مكافحة فيروس كورونا حاليا"، لافتا إلى أن "منظمة الصحة العالمية قالت إن السيطرة على جائحة كورونا تحتاج قرابة عامين". 


وأكد روحاني أن "العالم لم ينجح في اكتشاف لقاح ضد الفيروس حتى الآن، وأنه يجب على الشعب الاعتياد على نمط حياة جديد في ظل التدابير"، لافتا إلى أن "إيران تشهد حالة وفاة واحدة كل 7 دقائق بسبب كورونا".


يشار إلى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قال في وقت سابق "إن تفشي وباء كورونا قد يستمر لستة أشهر أو سنة، مشددا على أهمية التعايش مع الوباء مع الالتزام بالإجراءات الوقائية".

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