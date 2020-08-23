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سيارات

نصائح مهمة لتفادي الإصابة بالدوار والغثيان أثناء السفر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:02 ص
نصائح مهمة لتفادي
نصائح مهمة لتفادي الاصابة بالدوار والغثيان أثناء السفر
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اشرف عطية
يعاني كثيرون من مشكلة دورا الحركة اثناء ركوب السيارة لفترات طويلة واثناء السفر وفي بعض الاحيان تزداد المشكلة وتصل الي القئ والغثيان وهو ما يفسد عليهم رحلاتهم

في هذا السياق قام الاطباء الالمان بطرح عدد من النصائح التي تساعد علي التخلص من هذة المشكلة و اهمها هو عدم ملئ المعدة بشكل كامل حتي لا تساعدها علي القئ . 

و عند الشعور بالدوار يجب علي الشخص المصاب تثبيت نظره الي نقطة بعيدة عند الشعور بالقئ والتوقف علي الفور عن قراءة الكتب وتصفح الهاتف او الكمبيوتر المحمول . 

ويجب ايضا علي الشخص المصاب ان يأخذ فترة راحة واستنشاق الهواء اثناء السفر وهذا بالنسبة للسيارة لكن عن سفر الشخص المصاب بالطائرة فيجب ان يجلس في مكان قليل الاهتزازات والتقلبات مثل المقاعد الامامية للطائرة ومراعاة عدم التحرك . 

ويمكن للشخص المصاب ان يأخذ أدوية دوار السفر لكن في الحالات الطارئة او استبدال الادوية بأشياء طبيعية مثل الزنجبيل عن طريق المضغ او الشاي.
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