AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجميع كانوا رجالا.. حازم إمام يهنئ لاعبى الزمالك بالفوز على الأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسى
وجه حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك التهنئية لزملائه بعد الفوز على الأهلي مساء اليوم مشيرا إلى أن الجميع كانوا رجالا طوال المباراة وأدوا ما عليهم  وكان من الممكن تحقيق فوز أكبر.

أضاف إمام أن الأهم هو فرحة جماهير الزمالك العظيمة.. موجها رسالة  للجميع: "الناس بيقولوا إننا كسبنا السوبر بالصدفة وهو ليس الحقيقة حيث اثبتنا في الملعب تفوقنا.. متمنيا  المزيد من الانتصارات في الفترة المقبلة".

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاث أهداف لهدف أحرزها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل بالجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمار حمدي يهدد دفاعات الزمالك ويهدر هدفا بعد دفعة حازم إمام

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء القمة 120

القمة 120.. شيكابالا يؤازر الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الدقيقة 12.. زيزو يتقدم للزمالك على الأهلي في القمة 120

25 دقيقة .. الزمالك يحافظ على التقدم.. والأهلى يناور بلا فاعلية على المرمى

القمة 120.. الزمالك يتقدم بهدف لـ زيزو.. والقائم يعاند بادجي والأهلي في الشوط الاول

ترشيحاتنا

بعد انتشاره بشكل كبير.. مخاطر لن تتوقعها لتناول الكاراتيه

الفك .. عميد تربية رياضية يعلن مفاجأة مدوية عن طالب التنمر

بـ لمسة فنية.. ياسر إبراهيم يدرك التعادل للأهلي في القمة 120

أحدث ظهور لـ زينة عاشور مع كنزي عمرو دياب.. شاهد

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء القمة 120

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيارات البرمائية حقيقة وليست خيالا.. صور

قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية

فوائد البابونج سحرية للرجال والقولون والصدر