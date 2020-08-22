بعد فوز الزمالك في القمة 120.. إسماعيل يوسف مبروك لأعظم جمهور

علق اسماعيل يوسف على فوز الزمالك الكبير على غريمه التقليدى النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .





وكتب اسماعيل يوسف على تويتر قائلًا "‏‏مبرووووووووك لاعظم جمهور❤️🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏🙏 "









واحرز اهداف الزمالك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والنجم اسامة فيصل.





وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .









بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول







