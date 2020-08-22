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رياضة

أما بييجي بنكسب.. أمير مرتضى: أتوبيس الزمالك وصل اليوم لـ استاد القاهرة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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ملك موسى
وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر، للاعبى فريقه، بعد الفوز على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 للدورى المصري.

وقال أمير مرتضى "أتوبيس الزمالك وصل اليوم لاستاد القاهرة.. وأما بييجي بنكسب ".

واكد امير مرتضي ان فريقه فاز اليوم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأن الفوز رد على الإشاعات التي طالت الفريق بوجود خناقات وأزمات داخل الفريق في اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن الزمالك فريق واحد وما بنسمعش كلام حد.

وأشار المشرف العام على فريق الكرة إلى أن ناديه غني ماديا وفى حالة رغبته في التعاقد مع اى لاعب فسيقوم بالتعاقد معه .

واضاف امير مرتضي أن مكافآة الفوز شي خاص بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادى واللاعبين .

وفاز فريق الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 لبطولة الدوري .

وارتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 42 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في قمة الدوري المصري.
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