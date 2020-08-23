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الرئيس يوجه بدراسة الأئمة للعلوم الإنسانية لصقل مهاراتهم فى التواصل.. برلمانيون: ربط مناهج التعليم الأزهري بالتعليم العام ضرورة..ويؤكدون: دمج العلوم الإنسانية بالدين يؤدي إلى توطيد دور المسجد

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:02 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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القسم السياسي
  • وكيل دينية النواب: نبذ التطرف أهم فوائد البرامج التدريبية للأئمة والواعظين
  • برلمانية: الأئمة بحاجة لدراسة العلوم الإنسانية.. وتوجيهات الرئيس السيسي في وقتها
  • آمنة نصير: توجيهات الرئيس بتدريس العلوم الإنسانية للأئمة تشكل عقولا ناضجة تحارب الفكر المتطرف

اجتمع  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.


وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة الأوقاف في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني والترجمة والنشر وتدريب وتأهيل الأئمة وذلك بالإضافة إلى متابعة تطوير هيئة الأوقاف.

وقد عرض وزير الأوقاف أنشطة الوزارة في مجال التأليف والترجمة وإصدار سلاسل النشر الخاصة بترسيخ أركان الدعوة ومبادئ صحيح الدين، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالاطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة، مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الآئمة والواعظات، وإيلاء أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لصقل قدرات الآئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل.

وأكد عدد من نواب البرلمان، أن الأئمة والواعظين في حاجة كبرى إلى دراسة العلوم الإنسانية، فقد غلبت علي وسائلهم في الدعوة، الطابع الديني والفقهي فقط، وإغفال دمج الدراسات المعاصرة التي من شأنها توسيع الأفق وإيجاد المزيد من سبل التفسير.

قالت النائبة ماجدة نصر،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الأئمة والواعظين في حاجة كبري إلي دراسة العلوم الإنسانية، فقد غلبت علي وسائلهم في الدعوة، الطابع الديني والفقهي فقط، وإغفال دمج الدراسات المعاصرة التي من شأنها توسيع الأفق وإيجاد المزيد من سبل التفسير.

وأيدت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" توجيهات الرئيس السيسي بتطوير البرامج التدريبية والتأهلية للأئمة جاءت في الوقت المناسب وإدخال الجانب الإنساني مع الشـؤن الدينية،بوصفه إقتراح جيد للغاية لما سيحدثه من أثار فعالة بتغيير الطرق التقليدية لشرح وتأويل الفتاوي الدينية.

كما أشارت إلي أنه، لابد من وجود من تنسيق وزاري بين التعليم والأوقاف وذلك لبحث إستراتيجيات التعاون من أجل تطور مسار التعليم ولمواكبة أليات وضع المناهج التعليمية .

كما وصف النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بالنواب، قرار تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية للأئمة والواعظين، بالقرار الصائب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الفصل بين العلوم الدينية والدراسات الإنسانية، وخطوة التأهيل الجيد للأئمة من شأنها العمل علي بث ثوابت الدين من متخصص اولي العلم ونبذ التطرف.

وطالب "الجندي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بضرورة ربط مناهج التعليم الأزهري بالتعليم العام وذلك للتخلص من الفجوة القائمة ،وأيضا تنشئة جيل علي دراية كبيرة بتعاليم دينه منذ الصغر.

وأشار إلى أن، وزارة الأوقاف تبذل أقصي المساعي في وضع وسائل  الدعوة الحديثة و أليات تجديد الخطاب الديني بما يحقق الغاية المنشودة وهي التنوير وإبراز الصورة الصحيحة للدين الإسلامي ،فضلا عن توضيح المعاني كما جاءت في الدين والقيم الإنسانية الواجب على الأفراد التحلي بها.

من جانبها، أشادت عضو مجلس النواب آمنة نصير، بتوجيهات الرئيس السيسي بتطوير برامج تدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وتبني إتجاه لدراسة العلوم الإنسانية.

وقالت نصير في تصريحات خاصة لصدى البلد: كل التحية للرئيس وقراراته العظيمة، حيث إن  تعلم  وفهم أصول الدين والحياة يسهم في بناء شخصية ناضجة وطنية تنبذ التعصب والفكر الظلامي.

وأشارت إلى أن الخطاب الديني ليس مجرد نصوص فهو دعوة كريمة لابد أن تصدر من متخصصي علوم الفقه والأزهر لإمداد الفرد بمفاهيم وتعاليم دينية صحيحة بمثابة نصوص سماوية وسنن نبوية تبعد كل البعد عن إدخال الآراء والفتاوى المغلوطة، وهذا ما تعمل عليه وزارة الأوقاف حاليا.

وأكدت أن  اتجاه دمج العلوم الإنسانية بالدين سيؤدي إلي توطيد دور المسجد في تشكيل عقول ناضجة مفكرة نتجت عن تعليم وتثقيف من المكان الصحيح ، وبالتالي يكون من أهم تلك الأثار المترتبة علي ذلك نبذ الأفكار المتطرفة والتعصب الديني .

وتابعت حديثها قائلة: " الله جعل الإنسان خليفة وكلنا مستخلفون لتعمير الأرض" والدين سر الحياة ،لذا يجب علي الأفراد تفقه تعاليمه بيسر وسلاسة ،ومعرفة قيمة الإنسان وإدراك عظمة الخالق.
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