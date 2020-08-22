AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من فايلر عقب الهزيمة بثلاثية أمام الزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:41 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
ياسمين تيسير
أعرب رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن شعوره بالإحباط الشديد عقب هزيمة فريقه أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف مشددًا على ان الفريق أهدر العديد من الفرص في بداية المباراة. 

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الهزيمة بـ هدف او ثلاثة لا تفرق كثيرًا .

أما عن ارتدائه لـ تيشيرت باللون الابيض فأكد أن لا يفكر في التأثير على الخصم خاصة أن لون قميص الزمالك هو الأبيض مشددًا أنه يرتدي ما يحبه فقط دون أي حسابات.

وأضاف أنه لا يحاسب أي لاعب خلال المباراة بالقطعه وانه يعطي لكل للاعب فرصته كاملة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مكاسب لـ الزمالك عقب الفوز أمام المصري في الدوري الممتاز

فايلر عن موقفه من رحيل رمضان صبحي: الفريق به لاعبون مميزون.. فيديو

فايلر منح اللاعبين حافزا معنويا.. جلبيرتو يعلق على فوز الأهلي أمام إنبي

أخبار الرياضة| 6 تصريحات نارية لرئيس الزمالك و100 مليون جنيه قيمة رمضان صبحي في بيراميدز.. وتعليق من جورديولا بعد خروج السيتي بثلاثية

ترشيحاتنا

القضاء يغرم ترامب 44 ألف دولار في قضية ممثلة الأفلام الإباحية

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

مرتضى منصور: أكملت الدوري من أجل الفوز على الأهلي

حازم إمام: كارتيرون طلع أذكى مننا وجيرالدو لا يناسب الأهلي

حكم إنجليزي: وليد سليمان يستحق فاول وليست ضربة جزاء في التحام محمود علاء

قبل الانتخابات.. ترامب يتلقى ضربة من شقيقته الكبرى: كاذب ولا مبدأ له

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى