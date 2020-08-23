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حوادث

حبس 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في الدرب الأحمر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:04 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس 6 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الاثار داخل مخزن أحذية بدائرة القسم.


البداية كانت بفكرة شاب استعان ب٥ آخرين من أصدقائه للتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بمنطقة الدرب الأحمر ظنا منه أن أسفل قطع أثرية .

وأوقعهم حظهم العثر فى قبضة رجال الشرطة الذين تمكنوا من ضبطهم أثناء أعمال الحفر داخل المخزن .

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر قيام 6 أشخاص مقيمين بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن أحذية بدائرة القسم .

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة من ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المخزن ملك أحد الأشخاص "جارى ضبطه"  وعثر بداخله على حفرة  قطرها 1,5 متر بعمق 3 متر وأدوات الحفر والتنقيب.

واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.
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