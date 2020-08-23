الزمالك يحسم القمة 120.. كيف انتصر الأبيض على الأهلي بـ 5 هجمات فقط؟

حسم نادي الزمالك، القمة 120 لصالحه بأقل مجهود وأقل عدد هجمات، حيث تمكن من الانتصار على غريمه النادي الأهلي بنتيجة 3 - 1، سجلها الفارس الأبيض في 5 هجمات فقط.





رفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 42 فى المركز الثاني بفارق 14 نقطة عن النادي الأهلي المتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بـ 56 نقطة.





المباراة كانت سجالا بين الفريقين، تميل تارة إلى الأبيض وتارة إلى الأحمر، لكنها لم تشهد أهدافا كثيرة ولم تشهد العديد من التسديدات الحاسمة، حيث تركز اللعب على منتصف الملعب مع استحواذ نسبي للنادي الأهلي.







لم يستفد الأهلي من هذا الاستحواذ، حيث أبطل الزمالك فاعلية الهجوم الأحمر بالتحكم في منتصف الملعب مستغلا نجميه طارق حامد وفرجاني ساسي، خاصة الأخير الذي كان أكثر دقة وحسما في التمرير ونقل الهجمات على الأطراف.



تمكن الفارس الأبيض من اكتساب الثقة والأفضلية بإحراز هدف البداية في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو بعرضية دقيقة وحاسمة من أشرف بن شرقي، كانت الهجمة الوحيدة الحاسمة للزمالك في الشوط الأول، الذي ظل على هذه النتيجة حتى نهايته دون استغلال أمثل من قبل الطرف الآخر.







سعى المدير الفني للأهلي رينيه فايلر إلى حسم الشوط الثاني وقلب النتيجة لصالحه بإخراج ورقته الرابحة وليد سليمان بجانب الجناح الأفريقي جيراردو لنتشيط الأطراف، التبديلان اللذين أثرا نوعا ما على هجوم الأحمر فأصبح أكثر فاعلية.







وظهرت هذه الفاعلية في هجمة خطيرة للحاوي وليد سليمان الذي تمكن من صنع عرضية حاسمة لجيراردو لكن أبطلتها قدم المدافع محمد عبدالشافي، الذي أخرج الكرة من أمام الجناح الأفريقي إلى ركلة ركنية وتمكن الأهلي من استثمارها وتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 62 بقدم المدافع ياسر إبراهيم الذي استغل "دربكة" اللاعبين أمام خط المرمى.







استمرت خطورة الأهلي وهجماته المستمرة لكن لم يفلح سحر خاتم الحاوي ولم تسفر هذه الهجمات عن هدف ثان للأحمر، بل على العكس واصل الزمالك فرض سيطرته على نصف الملعب والدفاع دون أخطاء حتى أضاف هدفه الثاني من تسديدة صاروخية في الدقيقة 71 للمهاجم مصطفى محمد، الذي قطع فترة صيامه عن التهديف.







يذكر أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتهم لاعب الأهلي وليد سليمان -في تصريحات إعلامية قبل القمة- باستخدام السحر في الفوز بواسطة خاتم يرتديه خلال المباريات.







ونجح المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون من إدارة المبارة واستغلال إصابات النادي الأهلي في السيطرة على مجريات الأمور وتعزيز هجومه بإشراك المهاجم الكونغولي كاسنجو كابونجو بجانب إشراك المهاجم الشاب أسامة فيصل الذي تمكن من تسجيل الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 93 من عرضية البديل المغربي محمد أوناجم.





فوز الزمالك لن يضف له الكثير في صدارة الدوري في ظل هيمنة غريمة الأهلي، الذي تكبد خسارته الوحيدة هذا الموسم في هذه المباراة، لكنها ستضيف الكثير لجماهيره المتعطش لمثل هذه الانتصارات في قمة الفريقين.