ميدو: الأهلي انضرب في لاعبيه الأجانب.. وتحية لمسئولي الزمالك

انتقد أحمد حسام ميدو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الأجانب، وذلك عقب الخسارة من الزمالك اليوم، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وقال ميدو، في تصريحاته عبر "ستوديو القمة" المذاع على قناة النهار: "الأهلي انضرب في لاعبيه الأجانب، ولم يتعاقد مع الأجانب الذين يصنعون الفارق، عليك أن تشاهد الفارق بينهم وبين لاعبي الزمالك الأجانب، بن شرقي اليوم وأوناجم صنعا الفارق، وكذلك فرجاني ساسي، عكس ديانج، وتغطية معلول السيئة في هدف زيزو كانت كارثية والعكس بالنسبة لتغطية عبد الشافي في فرصة جيرالدو".
وأضاف ميدو:"تحية لمسؤولي الزمالك على التعاقدات مع لاعبين أجانب مميزين للغاية قادرين على صنع الفارق".
وختم حديثه :"أزارو بالنسبة لي أفضل من بادجي الذي لا يجيد إلا العرضيات ولكن أزارو لاعب كرة وقادر على تشكيل خطورة في أي وقت".