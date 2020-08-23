ميدو: الأهلي انضرب في لاعبيه الأجانب.. وتحية لمسئولي الزمالك

انتقد أحمد حسام ميدو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الأجانب، وذلك عقب الخسارة من الزمالك اليوم ، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال ميدو ، في تصريحاته عبر "ستوديو القمة" المذاع على قناة النهار: "الأهلي انضرب في لاعبيه الأجانب ، ولم يتعاقد مع الأجانب الذين يصنعون الفارق ، عليك أن تشاهد الفارق بينهم وبين لاعبي الزمالك الأجانب ، بن شرقي اليوم وأوناجم صنعا الفارق ، وكذلك فرجاني ساسي ، عكس ديانج ، وتغطية معلول السيئة في هدف زيزو كانت كارثية والعكس بالنسبة لتغطية عبد الشافي في فرصة جيرالدو".





وأضاف ميدو:"تحية لمسؤولي الزمالك على التعاقدات مع لاعبين أجانب مميزين للغاية قادرين على صنع الفارق".



