ميدو: فايلر يبدأ جميع مبارياته بتشكيل خاطئ والزمالك عاقبه

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ مباراة اليوم بتشكيل خاطئ أدى لهزيمته أمام الزمالك.
وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فايلر يبدا دائما بتشكيلات خاطئة في جميع المباريات ولكن ينجح في تصحيح ذلك ولكن إمام الاخصام الضعيفة".
وتابع: "فايلر لم يتمكن من تعديل تلك الأخطاء ونجح الزمالك بقيادة كارتيرون في استغلال تلك الأخطاء".
تقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.
وجاء هدف التعادل
للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية
الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .
وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .
وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث.
بهذه النتيجة رفع
الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز
الاول.