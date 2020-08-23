ميدو: فايلر يبدأ جميع مبارياته بتشكيل خاطئ والزمالك عاقبه

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ مباراة اليوم بتشكيل خاطئ أدى لهزيمته أمام الزمالك.





وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "فايلر يبدا دائما بتشكيلات خاطئة في جميع المباريات ولكن ينجح في تصحيح ذلك ولكن إمام الاخصام الضعيفة".





وتابع: "فايلر لم يتمكن من تعديل تلك الأخطاء ونجح الزمالك بقيادة كارتيرون في استغلال تلك الأخطاء".



