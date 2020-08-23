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نائب جامعة بنها عن تسريب الامتحان مقابل الرشوة الجنسية: ليس لدينا ما نخفيه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:35 ص
الرشوة الجنسية
الرشوة الجنسية
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس جامعة بنها، تعليقا على حكم المحكمة الإدارية العليا التى أصدرت حكمًا بعزل عميد كلية التربية بجامعة بنها، بعد أن ثبت تورطه فى رشوة جنسية، إن ما أرتكبه الجانى عمل فردى لا يمثل من قريب أو بعيد المجتمع الجامعى سواء فى جامعة بنها أو الجامعات الأخرى.

وأضاف الجيزاوى، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن جامعة بنها لديها ثوابت راسخة من أهمها  أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو المسائلة، وتابع: "لدينا منهج فى الجامعة يتلخص فى أن العدالة عمياء ونزيهة الحكم عنوان الحقيقة وليس لدينا ما نخفيه أو نخشى منه".

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أنه فور علم الجامعة بالواقعة استغلاله للنفوذ وأرتكاب أعمال تتنافى مع القيم والأعراف والأخلاق الجامعية ولا تتوافق مع المجتمع والأخلاق الجامعية،و تم إحالته إلى مجلس التأديب.
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