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توك شو

أخبار التوك شو.. المستشفيات الجامعية مستمرة في استقبال مصابي كورونا.. عميد تربية رياضية يعلن مفاجأة عن طالب التنمر.. ومريض سمنة مفرطة يبكي على الهواء ويشكر الرئيس

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:03 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، جاء أبرزها:

قال  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه خلال 3  أيام سيكون هناك لقاء مع 150 عالما مصريا متواجدين في أمريكا.

وصف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري، استكمال مفاوضات سد النهضة، بأنها "أمر مصيري تحتاج لنفس طويل"، مؤكدًا سعي الدولة لتحقيق المصالح المشتركة.

نفي الدكتور عبد الحليم عكاشة، عميد كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ، رفض إلحاق الطالب أحمد عمر بسبب شكله.

قال  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن  اجتماع مجلس الوزراء الأخير  تحدث عن آخر تطورات منحنى فيروس كورونا على الأرض .

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة الدراجات ليس الهدف منها ركوب "العجل" وإنما للحفاظ على الصحة والعمل علي زيادة المناعة.

قدمت الإعلامية رضوى الشربيني نصائح للبنات بشأن الصديقة التي تريد الدخول في علاقة إرتباط مع حبيب صديقتها القديم «الاكس».

قال محمود سمير مريض بالسمنة المفرطة وجه الرئيس السيسي بعلاجه, إنه يشعر بالسعادة الغامرة بسبب اهتمام الدولة له وعلاجه علي نفقة الدولة بأمر من الرئيس السيسي.

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترمب وزوجته ميلانيا وأفراد عائلته نظرة الوداع على شقيقه الأصغر روبرت ترامب في البيت الأبيض.

كشفت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة، سبل عودة النشاط السياحي  إلى مدن الأقصر وأسوان.

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