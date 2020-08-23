فاروق جعفر: لاعبو الزمالك ردوا على منتقدي مرتضى منصور بثلاثية ‏في الأهلي

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبي الفريق الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.
وأضاف جعفر عبر شاشة قناة الزمالك:" هذا هو الزمالك القادم، زمالك مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي، صاحب الفرح في قمة الليلة".
وخصص جعفر، تهنئة، لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي يقوم به، وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.
وتقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة
الهدف الثانى للزمالك جاء عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .
وفى الدقيقة الرابعة
من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ أسامة فيصل الهدف الثالث للزمالك.
وبهذه النتيجة رفع
الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز
الاول.