فاروق جعفر: لاعبو الزمالك ردوا على منتقدي مرتضى منصور بثلاثية ‏في الأهلي

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن لاعبي الفريق ‏الأبيض ردوا على كل من انتقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة ‏النادي، وذلك بالفوز على الأهلي بثلاثية في القمة 120.

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وأضاف جعفر عبر شاشة قناة الزمالك:" هذا هو الزمالك القادم، زمالك ‏مرتضى منصور، واللاعبون ردوا على جميع من انتقدوا رئيس النادي ، ‏صاحب الفرح في قمة الليلة".‏





وخصص جعفر، تهنئة ، لرئيس نادي الزمالك، على المجهود الذي ‏يقوم به ، وأدواره الفعالة في قيادة النادي الأبيض.‏



وتقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة