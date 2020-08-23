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توك شو

مجدي الهواري: موقف أحمد عز مع مؤمن زكريا مؤثر جدا.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:02 ص
احمد عز ومؤمن زكريا
احمد عز ومؤمن زكريا
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محمد حليم قنديل

قال المخرج مجدي الهواري، إن موقف أحمد عز مع مؤمن زكريا كان مؤثرا جدا.


وأضاف المخرج مجدي الهواري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع علي قناة "تن" الفضائية, أن هذا دور الفن المصري تجاه جمهوره العظيم وهو تقييم مثل هذه الحالات الانسانية.


وتابع مجدي الهواري أنه دائما الفنانين اعينهم علي المجتمع لانهم يمثلون جزء منه ويمثلون المجتمع ويحاولون التعبير عنه بشتي الطرق.


وأوضح مجدي الهواري أن الكابتن مؤمن زكريا أمتع الكثير من الجماهير العريضة سواء من جماهير ناديي الأهلي والزمالك.


وأشار إلى أنه تم توجيه دعوة الى الكابتن مؤمن زكريا لحضور العرض المسرحي وتم التواصل معه ووافق.

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