خناقة بسبب أحد المشاركين في جنازة شقيق ترامب.. التفاصيل

كشفت تقارير أمريكية أن أحد المشاركين في جنازة روبرت ترامب ، شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، قام بلكم عامل في أحد مطاعم العاصمة واشنطن، بعدما قيل له إن المطعم لا يمكنه استضافة هذه المجموعة الكبيرة بسبب القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".





وبحسب "نيويورك بوست" وقع الحادث بعد ساعات فقط من تشييع جنازة الشقيق الأصغير للرئيس ترامب في البيت الأبيض، والذي توفي الأسبوع الماضي عن عمر ناهز الـ71 عاما.





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فيما قال مراسل شبكة "ان بي سي نيوز" لدى البيت الأبيض إ،ه تلقى معلومات تفيد بأن أحد الأشخاص الموجودين في واشنطن لحضور جنازة دونالد ترامب قام بالاعتداء على أحد العاملين في مطعم "فيج اند اوليف".





وأوضح الصحفي أنه اتصل بألأحد الموظفين هناك وتأكد من أن الرجل الذي كان في الجنازة قام بلكم العامل بالمطعم في أنفه.





وبحسب التقارير، فإن أنف العامل كسرت نتيجة الاعتداء، وأن المعتدي صاح في العامل بعدما أخبرهم بعدم وجود مكان للمجموعة في المطعم قائلا "أنت لا تعرف كيف تتحدث إلى الناس".





فيما قال مسؤول عن المطعم إنه لا يستطيع تأكيد أن المهاجم كان ضيفا في جنازة شقيق ترامب، لكنه أكد أن المجموعة حضرت جنازة في وقت سابق من هذا اليوم.