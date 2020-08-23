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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهم في خلية الجيزة الإرهابية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:02 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية".

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد  النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني واحمد عبد الحكم، قد قضت فى اكتوبر من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد للمتهمين.

النيابة سبق وأسندت للمتهمين تهم تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية والمشاركة فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة، والشروع فى قتل ضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة والشروع فى قتل ضابط الأمن المركزى وتخريب سيارة شرطة وسرقة أسلحة ميرى وصنع مفرقعات شديدة الانفجار TNT.
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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الجيزة الإرهابية"

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