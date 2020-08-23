لا بد من عودة أزارو .. ميدو: جيرالدو لا يستحق التواجد في الأهلي

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إن الأنجولي جيرالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يستحق التواجد في القلعة الحمراء أو ارتداء قميص النادي الأهلي.





وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "أزارو مهاجم جيد والأهلي يفتقده ويجب عودة أزارو للأهلي مرة أخرى".





وتابع: "على الجانب الآخر يجب أن نشيد باجانب نادي الزمالك، ونجاح مجلس الإدارة في التعاقد معهم نظرا لنجاحهم في صناعة الفرص والخطورة اليوم للفريق الأبيض".





تقدم الزمالك فى الشوط الأول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

الهدف الثانى للزمالك جاء عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث.





وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول