غلق وتشميع 4 قاعات أفراح بالجيزة.. صور

شن مركز البدرشين بمحافظة الجيزة حملة مكبرة لغلق وتشميع قاعات الافراح المخالفة والتي لم تلتزم بقرار حظر فتح وتشغيل القاعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.





وشملت قائمة القاعات التي تم غلقها في مركز ومدينة البدرشين: قاعة ريفيرا، والمراسي، والواحة بسقارة، والقصر القصر، إضافة إلى غلق مقهى بجوار كوبري ابو سيف، ومقهى قبلي بجوار كوبري العزيزية.





جاء ذلك بناء على تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الحملات لضبط المخالفين، والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة للتصدي لفيروس كورونا.



