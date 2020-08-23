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حوادث

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بالاتجار بالبشر فى المرج

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:03 ص
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، محاكمة جماعة إجرامية منظمة تتكون من 5 متهمين لارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر في المرج.

والمتهمون حسب ترتيبهم بأمر الإحالة هم كل من "م.ع"، و"ع .ع" ، و"م .ا"، و"ا .ا"، و "م .ا".
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن و محمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.
 
وتضمن أمر إحالة المتهمين بالقضية أنهم بدائرة قسم المرج، وحال كون المتهم الأول طفلًا جاوز 15 سنة ميلادية كاملة، قد ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر، بأن تعاملوا في أشخاص  أحياء وهم المجني عليهما "ا. م" و"ا.س"، والطفل "ا. م"، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة يقوم علي إدارتها  متهم مجهول، بأن استخدموهم وكان ذلك بواسطة استغلال أوضاعهم  المادية وحاجتهم للمال، قاصدين من ذلك استغلالهم لاستئصال أعضائهم البشرية، وترتب علي ذلك إصابة المجني عليه "ا.م" بعاهة مستديمة يستحيل بورها والمتمثلة في استئصال كليته اليسري، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .
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