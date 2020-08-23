AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو: يجب تدخل الخطيب مع فايلر في تشكيل الأهلي.. وصالح جمعة لا يستحق الذبح

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد هانى
قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إنه يجب على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع فايلر للاستفسار عن سر التشكيل الغريب للأهلي في لقاء اليوم. 

وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "محمود الخطيب نجم كروي ويجب التدخل في بعض الأمور الفنية".

وتابع: "كمان هناك تساؤل غريب عن أسباب استبعاد صالح جمعة، وإذا اخطأ فمن الممكن معاقبته وليس ذبحه نهائيا".

تقدم الزمالك فى الشوط الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.

 

وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .

 

وجاء الهدف الثانى للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره ولعبها مباشرة بيسراه .

 

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث.

 

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعرضه لإصابة قوية.. محمد عبد الشافي يغادر ملعب القمة 120

بالتلاتة.. الزمالك يهزم الأهلي في القمة 120.. ويصعد لوصافة الدوري

ترتيب الدوري المصري بعد هزيمة الأهلي من الزمالك بثلاثية

ملخص مباراة الأهلي والزمالك وهدف مصطفي محمد العالمي.. فيديو

طبيب الزمالك يكشف حالة محمد عبد الشافى بعد خروجه مصابا أمام الأهلى

ترشيحاتنا

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

وليد صلاح: فايلر لم يتعلم الدرس من لقاء السوبر

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

البيت الأبيض: ترامب سيعلن عن طفرة علاجية كبيرة بشأن فيروس كورونا

سعر الدولار اليوم الأحد 23-8-2020

هل يجوز الصلاة بالمانكير وما حكم نسيان إزالته ؟.. اعرف الحكم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى