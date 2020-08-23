ميدو: يجب تدخل الخطيب مع فايلر في تشكيل الأهلي.. وصالح جمعة لا يستحق الذبح

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إنه يجب على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع فايلر للاستفسار عن سر التشكيل الغريب للأهلي في لقاء اليوم.





وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "محمود الخطيب نجم كروي ويجب التدخل في بعض الأمور الفنية".





وتابع: "كمان هناك تساؤل غريب عن أسباب استبعاد صالح جمعة، وإذا اخطأ فمن الممكن معاقبته وليس ذبحه نهائيا".



