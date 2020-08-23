ميدو: يجب تدخل الخطيب مع فايلر في تشكيل الأهلي.. وصالح جمعة لا يستحق الذبح

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، إنه يجب على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقد جلسة مع فايلر للاستفسار عن سر التشكيل الغريب للأهلي في لقاء اليوم.
وأكد أحمد حسام ميدو في الاستوديو التحليلي لمباراة القمة المذاع على قناة "النهار" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين: "محمود الخطيب نجم كروي ويجب التدخل في بعض الأمور الفنية".
وتابع: "كمان هناك تساؤل غريب عن أسباب استبعاد صالح جمعة، وإذا اخطأ فمن الممكن معاقبته وليس ذبحه نهائيا".
تقدم الزمالك فى الشوط
الاول عن طريق أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة.
وجاء هدف التعادل
للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية
الأهلى انتهت بلمسة من ياسر ابراهيم داخل الشباك .
وجاء الهدف الثانى
للزمالك عن طريق مصطفى محمد فى الدقيقة 70 بطريقة رائعة بعد استلام الكرة على صدره
ولعبها مباشرة بيسراه .
وفى الدقيقة الرابعة
من الوقت بدل الضائع أحرز الناشئ اسامة فيصل الهدف الثالث.
بهذه النتيجة رفع
الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز
الاول.