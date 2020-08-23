AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصادي: هناك مؤشر لاندلاع ثورة كبيرة في الولايات المتحدة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:02 ص
الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي
Advertisements
وكالات
اعتبر الاقتصادي، ألكسندر أوزان، أن محاولات إعادة كتابة التاريخ في الولايات المتحدة قد تكون نذير خطر، ومؤشرا على احتمال إندلاع "ثورة عظيمة" جديدة.

وقال ألكسندر أوزان، عميد كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية، خلال منتدى ثقافي: "نعيش في فترة مضطربة جديدة في تاريخ العالم، الأزمة التي نسميها أزمة كورونا ليست مشابهة للأزمات التي شهدتها أجيالنا في الماضي، إنها نوع نادر من الصدمات الخارجية، آخرها كان قبل مئة عام".

وأضاف، أن "ميزة هذه الأزمة هي أن قطاعات اقتصادية تهوي وأخرى تتراجع، وقطاعات تنمو بسرعة مثل الصناعات الرقمية أو المستحضرات الصيدلانية، وهذا سيؤدي إلى تغييرات خطيرة للغاية في المؤسسات".

وأعرب الاقتصادي عن ثقته بأن أزمة كورونا "شكلت ضربة قوية للولايات المتحدة، الأمر الذي ساهم في ظهور حركات اجتماعية لم تكن موجودة هناك من قبل".

وقال: "هناك حيث تمر أزمة كورونا بصعوبة، في الولايات المتحدة، نشاهد أن حركات اجتماعية ذات توجهات جديدة قد ظهرت، لا أقصد تدمير المحلات التجارية، لكن اتحدث عن محاولات إعادة كتابة التاريخ (الأمريكي)، والذي يعد مؤشرا لاحتمال إندلاع ثورة عظيمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأسهم الأوروبية تقتفي أثر نظيرتها الآسيوية وتنخفض بسبب مخاوف كورونا

ذاكر معانا.. مراجعات «صدى البلد» في مادة «التاريخ» للثانوية العامة

انتكاسة جديدة.. ولايات أمريكية تعيد فرض قيود كورونا.. والعالم ينتظر الأسوأ.. وأمل جديد من عقار صيني

مؤرخون: ثورة يوليو أعادت للشعب المصرى حقوقه ومقدراته

ترشيحاتنا

القضاء يغرم ترامب 44 ألف دولار في قضية ممثلة الأفلام الإباحية

مصر تسجل أقل من 100 إصابة بـ كورونا والعراقيون يثورون ضد أتباع إيران.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

كان يدخن أثناء القيادة.. الشرطة السعودية تلقي القبض على سائق الشيشة.. فيديو

مأساة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين

علي جمعة: أمتلك قطعة قماش لـ كسوة الكعبة وسجادة من الروضة الشريفة.. فيديو

إسماعيل يوسف يوجه عتابا لـ مدحت شلبي بسبب تحامله على الزمالك خلال القمة 120

AdvertisementS

هشام حنفي: فايلر ظلم أفشة.. أجايي دون المستوى وتشكيل الأهلي خاطئ وسبب الهزيمة

مرتضى منصور: أطالب بإيقاف وليد سليمان لتسببه في إنهاء مسيرة 3 لاعبين

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

الراقصة المهندسة: اتعلمت من قسم الكهرباء الرعشة والميكانيكا ضبط زوايا الوسط

التليفزيون المصري يعتذر لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج لقاء ‏القمة

أخبار الرياضة .. الزمالك يفوز على الأهلي بالثلاثة.. ميدو يهاجم فايلر.. والسويسري يعلق على الهزيمة

ميدو يفتح النار على وليد سليمان: الكابتن مش بالشارة

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

حمادة أنور: الفوز على الأهلي بطولة خاصة والدوري لم يحسم

بطل حقيقي .. رسالة دعم مؤثرة من الحضري عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة زيرو جديدة في مصر بأقل 250 ألف جنيه بـ 8 إيرباج وليست صينية.. فيديو وصور

وفيات بالملايين خلال العامين المقبلين .. بيل جيتس يصدم العالم بكارثة جديدة غير كورونا

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى