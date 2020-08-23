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فن

27 أغسطس.. نيفين علوبة تقود فريق "فابريكا" بحفل فى ساقية الصاوي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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محمد نحلة

يقدم فريق فابريكا بقيادة مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية  نيفين علوبة  حفل غنائى بعد غياب يوم الخميس 27 من أغسطس على مسرح النهر.


فريق فابريكا تقوده مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة التى قامت منذ سنوات بالتفكير فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة لتدخل بها مجال الغناء الاستعراضى، وهى مبادرة كان لا بد منها فى غياب هذا النوع من الشكل المعروف عالميًّا والذى ارتبط عند الكثيرين بالأعمال الغنائية المسرحية الكبيرة.


كانت ساقية الصاوى أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وقد تم تجهيز قاعة النهر بالساقية لإستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص.


يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الاجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعى. 


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