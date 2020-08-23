ميدو يفتح النار على وليد سليمان: الكابتن مش بالشارة

هاجم أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.









يأتي ذلك بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.









وقال ميدو في تصريحاته عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار: "الكابتن مش بالشارة، وليد سليمان نازل عشان المفروض يعمل فارق لصالح الأهلي، بُطء وتحرك وليد الخاطئ كلَّف الاهلي هدفا كارثيا، الحاجات دي اللي بتجيب للمُدرب "سكتة قلبية".









وأضاف:" كارتيرون عمل كُل حاجة صح النهاردة عشان كده كسب، والهدف المُبكر خلاه يسيب الاستحواذ للأهلي بشكل محسوب.. علي العكس تمامًا فايلر استغل كل ده بشكل خاطئ عشان كده كانت لازم تكون دي النتيجة، والاستحواذ وحده عمره ما كان مقياس".







