AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عثمان أبو لبن: الإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا ستؤثر على فيلم توأم روحي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:05 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

كشف عثمان أبو لبن مخرج فيلم توأم روحي عن رأيه فى عرض الفيلم في السينما في ظل الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا والتى تسمح بتواجد نسبة 25% من الجمهور بدور العرض.


وقال عثمان أبو لبن لـ صدى البلد أنه بالفعل نسبة تواجد الجمهور بهذا الشكل ستؤثر على الفيلم، ولكنه سعيد بان المنتج احمد السبكي أخذ تلك الخطوة، مضيفا: "يتحسبله جرأته وشجاعته وتشجعية للارتقاء بالصناعة".


يذكر أن الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته بجانب حسن الرداد، كل من وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.


اقرأ أيضا.. (عن شائعات انفصاله.. حسن الرداد: ما بتشغلنيش وتصرفات رخيصة)


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالبوستر الرسمى| السبكى يشوق جمهوره لمشاهدة فيلم "توأم روحى"

قريبا.. السبكي ينشر بوستر دعائي جديد لـ'توأم روحي"

لم تقتنع بالشكل النهائي لها.. كارول سماحة تسحب أغنيتها الجديدة

قريبا بدور العرض.. السبكي يروج لـ فيلم توأم روحي

حسن الرداد يروج لـ فيلم توأم روحي.. شاهد

أحمد السبكي: فيلم «توأم روحي» في دور العرض اليوم

ترشيحاتنا

مدة الحداد الشرعية .. دار الإفتاء تجيب

العفيجي بين بيراميدز والزمالك.. أنباء توقيع رمضان صبحي تثير الجدل

أخبار الفن| ريهام سعيد: ريم البارودي ماتت بالنسبة لي.. أصالة تكشف حقيقة خطوبتها

نجل الفنان محمد قشطة يستغيث لإنقاذ والده على الهواء.. ومدير مستشفى الهلال يعد بعلاجه

ميدو: فايلر بيألف وربنا عاقبه أمام الزمالك

شاهد.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو

مأساة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين