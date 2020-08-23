عثمان أبو لبن: الإجراءات الاحترازية لـ فيروس كورونا ستؤثر على فيلم توأم روحي

كشف عثمان أبو لبن مخرج فيلم توأم روحي عن رأيه فى عرض الفيلم في السينما في ظل الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا والتى تسمح بتواجد نسبة 25% من الجمهور بدور العرض.

وقال عثمان أبو لبن لـ صدى البلد أنه بالفعل نسبة تواجد الجمهور بهذا الشكل ستؤثر على الفيلم، ولكنه سعيد بان المنتج احمد السبكي أخذ تلك الخطوة، مضيفا: "يتحسبله جرأته وشجاعته وتشجعية للارتقاء بالصناعة".

يذكر أن الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته بجانب حسن الرداد، كل من وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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