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توك شو

أخبار التوك شو.. معلمة تترك المدرسة للعمل في قهوة.. وأحمد موسى مرتديا منديلا أحمر: أنا عاشق للنادي الأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:33 ص
أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
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حمزة شعيب
تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا الموضوعات الهامة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

قالت نعمة أبو اليزيد، مدرسة تعمل فى مقهى والدها، إنها حصلت على إجازة من المدرسة التى تعمل بها من أجل إدارة المقهى التى يمتلكها والدها، مشددة على أنها لا تخضع للمورث السلبى لدى المجتمع فيما يتعلق بعمل المرأة، وتابعت:"المرأة تعمل فى مجال".

قال الدكتور مجدى العلواني، رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس، إنه تم رصد مخلفات طبية من قفازات وكمامات، فى البحر، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الحياة البحرية فى البلاد.

قال  الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن  اجتماع مجلس الوزراء الأخير  تحدث عن آخر تطورات منحنى فيروس كورونا على الأرض .

كشفت الدكتورة سها بهجت المتحدث باسم وزارة السياحة، سبل عودة النشاط السياحي  إلى مدن الأقصر وأسوان.

ظهر الإعلامي أحمد موسى، مرتديا منديلا أحمر على الهواء، قائلا: "أنا عاشق للنادي الأهلي".

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترمب وزوجته ميلانيا وأفراد عائلته نظرة الوداع على شقيقه الأصغر روبرت ترامب في البيت الأبيض.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مبادرة الدراجات ليس الهدف منها ركوب "العجل" وإنما للحفاظ على الصحة والعمل علي زيادة المناعة.

قال  فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك السابق، إنه على لاعبي كرة القدم في مصر تقديم الدعم إلى مؤمن زكريا .

وصف المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة المياه والري، استكمال مفاوضات سد النهضة، بأنها "أمر مصيري تحتاج لنفس طويل"، مؤكدًا سعي الدولة لتحقيق المصالح المشتركة.


قال الدكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء، إن هناك تقسيط مديونيات الفواتير المتراكمة على المشتركين وهذا للتسهيل على المواطنين.

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