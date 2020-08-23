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رياضة

بطل حقيقي .. رسالة دعم مؤثرة من الحضري عقب هزيمة الأهلي بثلاثية أمام الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق رسالة دعم للفريقه السابق الأهلي عقب الهزيمة أمام الزمالك في القمة 120 في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري. 

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " هارد   لك للنادي الأهلي  دائما الأبطال تحسم المنافسات الطويلة بذكاء الأهم هو أنك بطل الدوري المباريات ثلاث احتمالات مكسب وخسارة وتعادل الخسارة ليست نهاية الدنيا ستظل عظيم. وبطل حقيقي كل الدعم وكلنا خلفك في إفريقيا إن شالله بطل إفريقيا".

وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت  بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى.


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