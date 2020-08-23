الأعلى للشئون الإسلامية: مصر تمتلك رسائل المحبة والتعايش والسلام والوسطية.. فيديو

قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد متابعته لملف تجديد الخطاب الديني بنفسه مع دفع عمل الدعوة في العديد من المجالات.





وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن مصر هي التي تمتلك رسائل المحبة والتعايش والسلام والوسطية التي تعبر عن الدين الاسلامي.





عبد الغني ، أنه لاول مرة يسترد الوقف أمواله المغتصبة بالإضافة إلى تطوير مال الوقف. وأوضحأموالهبالإضافةإلى





وتابع أنه تم تحويل الخطاب الديني من الخطاب الديني الي الخطاب التفاعلي مع الناس وهذا يتضح من تفاعل المواطنين على موقع الوزارة .



