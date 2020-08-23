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الأعلى للشئون الإسلامية: مصر تمتلك رسائل المحبة والتعايش والسلام والوسطية.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:02 ص
عبد الغني هندي
عبد الغني هندي
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إبراهيم القادري
قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد متابعته لملف تجديد الخطاب الديني بنفسه مع دفع عمل الدعوة في العديد من المجالات.

وأضاف عبد الغني خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن مصر هي التي تمتلك رسائل المحبة والتعايش والسلام والوسطية التي تعبر عن الدين الاسلامي.

وأوضح عبد الغني، أنه لاول مرة يسترد الوقف أمواله المغتصبة بالإضافة إلى تطوير مال الوقف.

وتابع أنه تم تحويل الخطاب الديني من الخطاب الديني الي الخطاب التفاعلي مع الناس وهذا يتضح من تفاعل المواطنين على موقع الوزارة .

واستطرد أن الإطار التقني والرقمي ينقل الى حالة علمية وحالة معرفية من خلال السوشيال ميديا.
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