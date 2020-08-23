AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس حرامي الشقق فى الأميرية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:03 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بأسلوب التسلق  واصابة 3 من أفراد الأسرة.

كانت نيابة الأميرية الجزئية، قررت حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة شقة سكنية بأسلوب التسلق  واصابة 3 من افراد الاسرة.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وكذلك التحري عن نشاط المتهم والوقائع التى ارتكبها من قبل.


كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأميرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الغربية "له معلومات جنائية") بحوزته (حقيبة مغلقة - كيس بلاستيكى بداخله بعض الأوراق "مجهولين المصدر"- 3 قطع سلاح أبيض "سكين"- آلة حادة "مفك").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، إعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم بأسلوب "التسلق" وأمكن التوصل للمجنى عليهم وتبين أنهم 3 أشخاص  مصابين بعدة إصابات وتم نقلهم للمستشفى.

وبسؤالهم قرروا بأنهم حال تواجدهم بالشقة محل سكنهم تناهى إلى سمعهم تواجد أحد الأشخاص داخل الشقة، بإستبيانهم الأمر فوجئوا بتواجد المتهم المضبوط وقيامه بالإستيلاء على الحقيبة المضبوطة وأثناء قيامهم بمحاولة السيطرة عليه تعدى عليهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزته محدثًا إصابتهم ولاذ بالفرار وبحوزته المسروقات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من طليقة أحد المجنى عليهم (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان)، حيث تم ضبطها وأيدت ما جا ء بأقوال المتهم، وفى سبيل ذلك إستعانت به لتنفيذ مخططها واستغلت تواجدها بالشقة محل البلاغ بدعوى رغبتها فى التصالح مع طليقها، وقامت بفتح شباك المطبخ لتمكين المتهم من الدخول  والاستيلاء على المسروقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عاطل لسرقته مسكن مواطن والتعدي عليه بسلاح أبيض في النزهة

حبس عاطل لسرقته 15 ألف جنيه من داخل شقة بالقاهرة

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة شقة سيدة مسنة بمنطقة النزهة

حبس مسجل خطر لسرقته مجوهرات وأجهزة من شقة سكنية بالنزهة

العيون الساهرة بالقاهرة تنجح فى ضبط 3 وقائع سرقة وإعادة المسروقات.. صور

حبس عاطلين لسرقتهما شقة صاحب محل فى مصر القديمة

ترشيحاتنا

نائب جامعة بنها عن تسريب الامتحان مقابل الرشوة الجنسية: ليس لدينا ما نخفيه

قبل انتهاء موسمها.. طريقة تخزين البامية

على متنها 7 آلاف راكب.. مطار القاهرة يستقبل 65 رحلة جوية على مدار اليوم

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

ميدو: فايلر بيألف وربنا عاقبه أمام الزمالك

كان يدخن أثناء القيادة.. الشرطة السعودية تلقي القبض على سائق الشيشة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادت لانش محملا بالمصابين من سيناء وأنقذت المشير طنطاوي .. بطولات الفدائية الراحلة علية الشطوى

بسبب الحظر .. فتاة جميلة تنهي حياتها فجأة بطريقة غريبة

سائق يدخن الشيشة أثناء قيادة السيارة في السعودية.. فيديو