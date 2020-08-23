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رياضة

مدرب الزمالك: الفوز مستحق ومهم جدا أمام منافس قوي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:44 ص
صدى البلد
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ملك موسى
أعرب أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي في لقاء القمة ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


وشدد على أن الفوز مستحق ومهم جدا  بنتيجة كبيرة  أمام منافس قوي.


وأضاف :" لاعبو الزمالك قدموا مستويات متميزة في المباراة وردوا على جميع المشككين في الملعب موضحا أن الفريق لعب بعشرة لاعبين بعد إصابة عبد الشافي ولم يشعر أحد بالنقص داخل الملعب بل بالعكس كانت السيطرة للزمالك وأضاع أكثر من هدف.

وعن أسامة فيصل قال: "بكل تأكيد وثقة الزمالك يضم افضل قطاع ناشئين وافضل ناشئين في مصر، كما أن تسجيل اسامة لهدف بالتأكيد أمر ممتاز والتسجيل في لقاء القمة بالنسبة له امر رائع  ودافع قوي، وسيكون في المستقبل القريب افضل مهاجم في مصر مع مصطفى محمد.

وأوضح أن كارتيرون يثق في مجموعة الناشئين المتواجدين مع الفريق وهو ماثبت بنزول اسامة وتسجيله، وكان يتواجد حسام أشرف وحسام عبدالمجيد على مقاعد البدلاء.

واختتم تصريحاته مؤكدا أن الفريق هدفه الوصول لنهائي افريقيا والتتويج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء.
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