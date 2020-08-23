يبحث عن زوجتين .. مميزات وعيوب برج الجوزاء

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أهم ما يميز برج الجوزاء.





وقالت إن برج الجوزاء يتمتع بمزاجية عالية جدا، وسريع التقلب من حال إلى حال، يفسر ذلك البعض بأنه مولود غير مستقر دائم الحركة والنشاط يحب التغيير الدائم ويكره الروتين الممل لا يمكن أن يرضى بخيار واحد، يسعى لأن يكون له خيارات متعددة من كل شيء.





يبحث مولود برج الجوزاء عن " امرأتين للحب أو للزواج، سيارتان، منزلان، وظيفة متغيرة ومتجددة.. " يطمح دائمًا لكسر العادات والتقاليد والرتابة التي تشعره بالكآبة والقيد الخانق.





وأضافت أن ما يميز برج الجوزاء بذكاء حاد ومتعدد المواهب، مرح له أبتسامة دائمة، طيب القلب حنون محبوب من الجميع.





وتابعت أحيانا تنقلب هذه الصفات إلى التقيد تماما، خلال ساعة أو أقل فلا عجب فى ذلك فهذه هى شخصيته التى لا يتخلى عنها طول حياتها مهما حاول تغيرها.







برج الجوزاء لديه قدرة هائلة على التكيف مع جميع الأوضاع والأماكن والحالات، يتأقلم بسرعة مع الأماكن الجديدة، الناس الجدد، والأعمال المستجدة.





يعجز شريك برج الجوزاء عن معرفة حقيقة دواخله العاطفية لكنه يتعلق به كثيرًا لأن أصحاب برج الجوزاء عاطفيون جدًا ولديهم حب عميق للآخر ومشاعر جياشة كما لديهم حضور لافت وابتسامة مميزة وأجوائهم مرحة مسلية يصعب على الآخر التخلي عنهم بسهولة.





نلاحظ على برج الجوزاء حبه لاصدقائه، وله قاعدة شعبية كبيرة تعود إلى المرح والمتعة التى لا تنتهى، وقصصه ومغامراته التي يستمع لها أصدقائه دون كلل أو ملل، مولود الجوزاء شجاع، مثابر، يتحمل المسؤولية، نشيط وخلاق، مبدعٌ في أفكاره ويسعى إلى تحقيقها بكل روح معنوية عالية وتفاؤل لا يذهب.

عيوب برج الجوزاء:

سريع فى قراراته والتفكير فى عدد اشياء فى ان واحد وهذا يجعله سريع النسيان، برج الجوزاء عاجز على الاستقرار على حال واحد، لأنه من أكثر الأبراج تقلبًا ومزاجية.

