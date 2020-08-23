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المبادرة البرلمانية العربية: النظام القطرى يمارس سياسة الأيادي الخارجية لدعم الإرهاب.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:31 ص
ارشيفية
ارشيفية
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قسم التوك شو
قال جمال بو حسن الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن النظام القطرى يمارس سياسة الأيادي الخارجية لدعم الإرهاب سواء فى الدول العربية او الاوروبية، استغلالًا منه للجمعيات الخيرية كواجهة لدعم وتمويل الإرهاب .

وأضاف بو حسن خلال مداخلته الهاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن الدول الأوروبية استشعرت خطر النظام القطرى وقامت بغلق العديد من تلك الجمعيات ووضعها تحت المراقبة والتحقيق .

وأشار إلى أن الصحيفة الإخبارية البريطانية the Independent نشرت تقرير متكامل حول الأعمال المشبوهة القطرية خلال تلك الجمعيات، منوهًا أن المكتب الخاص بالتحقيقات البريطانى وضع معظم تلك الجمعيات تحت التحقيق وبمجرد انتهاء التحقيق ستقدم للمحاكمة فى بريطانية .

وأكد أن النظام القطرى لديه خبراء فى تمويل الارهاب التى تقوم بوضع الخطط الاستراتيجية القطرية فى دعم الارهاب، حيث كشف ال Independent البريطانية عن ريبتها حول انتهاكات وطرق تصريف تلك الجمعيات للأموال بتلك المبالغ الضخمة .

وأوضح أن المجتمع الاوروبى لا ينساق وراء العاطفة ولا البهرجة الاعلامية المضللة لذلك يمتاز هذا المجتمع بالوعي، على عكس مجتمعاتنا العربية التى تنساق مع هذه الأفعال بعاطفة الاسلام والدين وهذا ما يستغله تلك الجمعيات الخيرية الإرهابية .
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