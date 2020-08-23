بعد إسدال الستار على قضية اغتيال الحريري.. الديهي يحذر من تحول لبنان لبركة دم

أعرب الإعلامي نشأت الديهي، عن خشيته من تفجر الأزمة اللبنانية من جديد، عقب إسدال الستار على قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بعد 15 سنة من وقوعها.





وأوضح نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة "TeN" ، أن المحكمة الدولية أكدت أن مصطفى بدر الدين قيادي في حزب الله، وسليم عياش عضو في حزب الله، اتفقا معًا على عملية اغتيال الحريري منذ 15 سنة.





وأضاف أن مصطفى بدر الدين قتل في سوريا في عام 2016، بينما سليم عياش مطلوب حاليًا للمحاكمة، بعدما أكدت المحكمة ضلوعه في العملية الاغتيالية بشكل مباشر.





وناشد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله، بأن "يخرج الليلة وأن يقوم بإلقاء كلمة للشعب اللبنانية، ليعلن تسليم سليم عياش ليلقى جزاءه وإلا ستتحول لبنان لبركة من الدم".





وقال نشأت الديهي: "أخشى على لبنان من مغبة عمليات عنف إثر محاكمة قتلة رفيق الحريري، بعدما ثبت ضلوع أعضاء حزب الله في عملية الاغتيال".