برلماني: مبادرة السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي رائدة وغير مسبوقة

أشاد الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب ، بمبادرة الرئيس السيسي علاج مليون أفريقي من فيروس سي بالسودان معتبرا ذلك دليل على الريادة المصرية، ومد أواصر التعاون الصحي بين مصر والسوادن، علاوة على أنه استكمال للمبادرات الرئاسية الناجحة للغاية في مجال الصحة العامة، ومنها مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس السيسي ونجحت في علاج المصريين من "فيروس سي" وقضت على الوباء.





وقال ضيف في تصريحات إن مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي على حساب مصر. تثبت زعامة مصر وريادتها وتحركها لتخليص الأشقاء السودانيين من هذا الوباء الفتاك.





وأشار إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تواصلت مع الدكتورة سارة عبد العظيم حسنين، وزيرة الصحة بدولة السودان، لبحث التعاون المشترك في المجال الصحي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي. وتفعيل العمل بشكل عاجل بالمبادرة، وتحديد المراكز التي سيتم تفعيل المبادرة بها، وبدء عملية تسجيل المواطنين السودانيين في هذه المبادرة. والتي تعتبر غير مسبوقة على مستوى قارة أفريقيا.