أشرف صبحي: الشباب أصبح على علم بتغير الطريقة الكلاسيكية للعمل.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لم يكن يتخيل أحد أن منظمة الصحة العالمية تعلن أن مصر لا يوجد بها وباء فيروس سي بعد تفشيه، وهذا نتاج ما يحدث في مصر من مشروعات ضخمة .





وأضاف « صبحي » خلال لقائه في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أنه بعد 2014 مصر بدأت تظهر لها رؤية وخطط تنمية مؤكدا أن ثقافة المجتمع تغيرت وتواجد القيادة السياسية مع الشباب .





وأشار إلى أن الشباب أصبح على علم بأن الطريقة الكلاسيكية للعمل تغيرت ولابد من سيرة ذاتية للعمل، موضحا أن تنمية المشروعات والشركات الناشئة ضرورة لأنها هي القاطرة الاقتصادية، وأهلا وسهلا باي استثمار.





وتابع أن مبادرة البنك المركزي والبنوك نشأت لمساعدة الشباب وهذا لان الشباب يخاف من الحصول على القروض لأنه ارتبط بالسجن ونعمل على إزالة ذلك .