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رياضة

هنيدي يسخر من هزيمة الأهلي: مارضتش أزود عشان شعور الزملاء

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:01 ص
هنيدي
هنيدي
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ميرنا محمود
مازح الفنان محمد هنيدي جمهوره بعد فوز الزمالك  على غريمه التقليدى النادي الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

وكتب عبر حسابه الشخصي  بموقع التواصل الاجتماعي  تويتر : لعلمك دي أقل حاجة عندي ومارضتش ازود عشان شعور الزملاء.

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وفاز الزمالك على الأهلي في الجولة 21 من مسابقة الدوري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الأول.

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