برلماني: مصر تقود ليبيا لبر الأمان والسلام

أشاد المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالدور الريادي لمصر على صعيد القضية الليبية. والذي دفع حتى خصوم مصر سواء تركيا أو حكومة الوفاق في طرابلس، للاعتراف بدور مصر في صنع السلام ودفع الجميع لوقف إطلاق النار.





وقال سليم في بيان، اليوم، ان إشادة تركيا والوفاق تؤكد ان مصر سبقت الجميع برؤيتها في ليبيا الهادفة للسلام. وحقن دماء الليبيين.





وشدد النائب محمد سليم على أن مصر استطاعت أن تدفع كل الأطراف للسلام وأن تحافظ رؤيتها السياسية على ليبيا دولة واحدة موحدة وتبعد شبح التقسيم.





وأشار الى أن الدور المصري المحوري في الأزمة الليبية، دفع كل أطياف المشهد السياسي في ليبيا للتواصل مع مصر والاعتراف بدورها والقبائل كلها سبق وجاءت للقاهرة لالتماس الحل من جانب الرئيس السيسي.





وأضاف إن ثوابت مصر واضحة: السلام للجميع في ليبيا وحقن دماء الليبيين وانتخاب حكومة ليبية وطنية جديدة تعبر عن آمال وطموحات كل الليبيين وإخراج الإرهابيين والمرتزقة من البلاد. تركيا وحكومة الوفاق بالدور المصري في ليبيا وريادة القاهرة.