الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

الأعراض شبيهة

كادت الكوسة أن تقتل رجلًا بريطانيًا، بعدما أصابته بتسمم حاد.

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يقول الرجل الذي نجا بأعجوبة بأنه عانى من "أسوأ شعور على الإطلاق" بعد أن تسمم نتيجة لتناول الكوسة التي زرعها بيده في حديقته.





عانى «مايكل أندروز» 67 عامًا من الألم والإسهال بعد تناول حبة واحدة من الكوسة زرعها في حديقته في ويتوانج شرق يوركشاير.





يقول: "شعرت بالغثيان، الصداع، وكان فمي يحترق"، استدعت شركتا البذور Unwins و Fothergill's دفعات من بذور الكوسة بعد أن تبين أنها تحتوي على مستويات عالية بشكل غير عادي من القرعيات، وهي مركبات مريرة يمكن أن تكون "سامة للإنسان".





عندما يتم العثور على هذا المركب الطبيعي عند مستوى عالٍ بدرجة كافية، يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الغثيان والإسهال، مما يؤدي إلى حالة يطلق عليها البعض اسم "متلازمة الاسكواش السامة".





وأضاف مايكل واصفًا مرضه: "كنت مريضًا بشدة، أرتجف وأعرق.. نمت ساكنًا لمدة يومين وليلتين، كنت أحلم بأحلام جنونية مهلوسة.. لقد فقدت 4.5 كجم".





على الرغم من أن الكوسة بدت طبيعية، حتى أن مايكل أخذ صورة فخرية لعمله قبل تناول الطعام، إلا أنه كان يعلم أن كل شيء لم يكن على ما يرام بمجرد أن أخذ قضمته الأولى.





هذه واحدة من عدة حالات حديثة لأشخاص أبلغوا عن المرض نتيجة تناول الكوسة المزروعة محليًا الأكثر شهرة، توفي رجل يبلغ من العمر 79 عامًا في هايدلبرغ بألمانيا بعد أسبوعين من تناول حساء الكوسة المصنوع من الخضار المزروعة محليًا في عام 2015.