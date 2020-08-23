حازم إمام: كارتيرون طلع أذكى مننا وجيرالدو لا يناسب الأهلي

أشاد حازم إمام لاعب الزمالك السابق بقدرات المدير الفني للقلعة البيضاء باتريس كارتيرون عقب تفوقه على فايلر في مبارة القمة أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.









وقال حازم إمام خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس": " باتريس كارتيرون نجح في الاختبار الأصعب وكلنا انتقدنا كارتيرون في مباراة نادي مصر ولكن في الحقيقة طلع أذكي من الجميع ورؤيته كانت الأفضل".









وانتقد حازم أمام أداء جيرالدو مع النادي الأهلي قائلا :" لاعب لا يناسب أداء الأهلي ولديه قرارات غريبه داخل الملعب ولا يلعب كرة جماعية ".





حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .





و بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الأول.