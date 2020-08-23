AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حازم إمام: كارتيرون طلع أذكى مننا وجيرالدو لا يناسب الأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:37 ص
حازم امام
حازم امام
Advertisements
حسام الحارتي
أشاد حازم إمام لاعب الزمالك السابق بقدرات المدير الفني للقلعة البيضاء باتريس كارتيرون عقب تفوقه على فايلر في مبارة القمة أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.


وقال حازم إمام خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس": " باتريس كارتيرون نجح في الاختبار الأصعب وكلنا انتقدنا كارتيرون في مباراة نادي مصر ولكن في الحقيقة طلع أذكي من الجميع ورؤيته كانت الأفضل".


وانتقد حازم أمام أداء جيرالدو مع النادي الأهلي قائلا :" لاعب لا يناسب أداء الأهلي ولديه قرارات غريبه داخل الملعب ولا يلعب كرة جماعية ".
 

وحقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت  بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الأول.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 أهداف للزمالك فى مواجهة الاتحاد السكندري .. الليلة

من يكسب الرهان بين أجانب الزمالك والأهلي في القمة

بالتلاتة.. الزمالك يهزم الأهلي في القمة 120.. ويصعد لوصافة الدوري

ملخص مباراة الأهلي والزمالك وهدف مصطفي محمد العالمي.. فيديو

حسني عبد ربه: فايلر يتحمل هزيمة الأهلي أمام الزمالك وكارتيرون يثبت تفوقه

أمير مرتضى منصور يرد على المشككين: أتوبيس الزمالك وصل.. ولا نخشى مواجهة أي فريق

ترشيحاتنا

هنيدي يسخر من هزيمة الأهلي: مارضتش أزود عشان شعور الزملاء

وزير الرياضة: لم يتخيل أحد إعلان منظمة الصحة العالمية مصر خالية من فيروس سي.. فيديو

الراقصة المهندسة: اتعلمت من قسم الكهرباء الرعشة والميكانيكا ضبط زوايا الوسط

أخبار الفن| ريهام سعيد: ريم البارودي ماتت بالنسبة لي.. أصالة تكشف حقيقة خطوبتها

مرتضى منصور: الزمالك جعل سيد عبدالحفيظ يلف حول نفسه

بقبعة ومجوهرات أنيقة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ارتفاع 650 قدما .. توم كروز يلقي بنفسه من فوق دراجة نارية مسرعة| صور

الكوسة فيها سم قاتل .. أعراض غريبة تظهر على البريطانيين بعد تناولها

لـ صحة أطفالك.. طريقة عمل كيك البسكوت بالجزر