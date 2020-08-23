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مهاب مميش: بالثقة والعلم يصبح القبطان لا يخشى البحر.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:03 ص
مهاب مميش
مهاب مميش
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حمزة شعيب
كشف الفريق مهاب مميش،  مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، كواليس نشأته وكيفية التحاقه بالكلية البحرية.

وذكر مميش خلال حواره ببرنامج "إبن مصر" والمذاع عبر قناة " المحور"، صفات القبطان المثالي، قائلا:" أهم مايميز القبطان أن يحبه من حوله فهم سبب نجاحه".

وأشار إلى أن إعداد القائد من الأمور الهامة والبالغة الصعوبة، قائلا: "لكي يمارس القبطان صلاحية القيادة البحرية يجب أن يحصل على شهادة ربان أعالى البحار".

وأردف: "القبطان يمر بعد إختبارات حتي يستطيع مزوالة مهنته كقبطان.. بالثقة والعلم اللازم يصبح القبطان لا يخشى البحر".

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