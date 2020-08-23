مهاب مميش: بالثقة والعلم يصبح القبطان لا يخشى البحر.. فيديو

كشف الفريق مهاب مميش ، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، كواليس نشأته وكيفية التحاقه بالكلية البحرية.





وذكر مميش خلال حواره ببرنامج "إبن مصر" والمذاع عبر قناة " المحور"، صفات القبطان المثالي، قائلا:" أهم مايميز القبطان أن يحبه من حوله فهم سبب نجاحه".





وأشار إلى أن إعداد القائد من الأمور الهامة والبالغة الصعوبة، قائلا: "لكي يمارس القبطان صلاحية القيادة البحرية يجب أن يحصل على شهادة ربان أعالى البحار".





وأردف: "القبطان يمر بعد إختبارات حتي يستطيع مزوالة مهنته كقبطان.. بالثقة والعلم اللازم يصبح القبطان لا يخشى البحر".



