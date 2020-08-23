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محمود علم الدين: 4 أسباب لتقدم جامعة القاهرة بالتصنيف العالمي.. فيديو

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:32 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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قسم التوك شو
قال الدكتور محمود علم الدين استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن تصنيف شنغهاي من أهم التصنيفات العالمية وهو تصنيف يضم 30 ألف جامعة ويتم تصفيتهم إلي ألف جامعة هم الأفضل، متابعا أن معايير التصنيف هي ارتباط الجامعة بالمجتمع ووجود أداء بحثي وأن يكون هناك إشارة لهذه البحوث في أبحاث أخري كقاعدة للبيانات والأداء العام للمؤسسة.

وأضاف علم الدين خلال مداخلة هاتفية علي قناة الحدث اليوم، أن هذا التصنيف ليس الأول الذي يذكر جامعة القاهرة في تصنيف متقدم فهناك 7 تصنيفات أشادت بجامعة القاهرة مثل تصنيف لايدن الهولندي الذي حصلت جامعة القاهرة فيه علي الرتبة رقم 308 وغيره من التصنيفات التي تقدمت فيه الجامعة أو حافظت علي مركزها في التصنيف.

وأضاف استاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة، تقدمت في تصنيف شنغهاي علي جامعات مثل جامعة طوكيو و جامعة ليفربول و ذلك لأن جامعة القاهرة جامعة عريقة تحتوي علي أكثر من ربع مليون طالب وهذا حسب المعايير العالمية يكفي لثلاثة جامعات لذلك جامعة القاهرة تحقق تلك المعادلة الصعبة عن طريق تقسيم الطلاب إلي مجموعات أقل و تطوير البرامج و الدخول في شراكات مع جامعات مختلفة وتحاول أن تواكب العصر في أتباع أساليب التعليم الحديثة.

وأشار إلى أنه بالتأكيد سنجد جامعات مصرية اخري مع جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية و ذلك بسبب وجود مشروع قومي لتطوير الجامعات في مصر مضيفا أن حجم الإستثمار في التعليم العالي وصل إلي 122 مليار جنيه وهذا يدل علي وقوف الدولة بجانب التعليم العالي.
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