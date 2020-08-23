مجزرة بحرية تروح ضحيتها طفلة صغيرة وإصابة 11 آخرين





مما أدى إلى سقوط شخصين في الماء وإصابة آخرين بجروح خطيرة، وتوقفت القوارب المارة لمساعدة 4 أشخاص "في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة". كانت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تسافر برفقة عائلتها ومجموعة أخرى على زورق سريع اصطدم بعوامة خلال الرياح العاتية،





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لم تتعرض الطفلة لجروح خطيرة يمكن أن تتسبب في مقتلها لكن يبدو أنها قد أصيبت بصدمة أدت إلى موتها، نقل جميع الركاب إلى المستشفى حيث توفيت الفتاة لاحقًا، نتيجة لحادث التصادم المروع في ساوثهامبتون ووتر، بالقرب من نتلي وفقًا لصحيفة مترو.





ولم تتأثر عائلة الفتاة بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع نتيجة عدم قدرة تحمل الزورق قوة دفع الرياح العاتية.





وقد تم إنقاذ 12 شخصًا أصيبوا بجروح خطيرة، فيما سقط شخصين في الماء، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.