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ديني

نسيت ما نذرت به .. ما هو التصرف الشرعي ؟

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:04 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية
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ما الحكم لو كان متذكرًا لنوع النذر لكنه نسي مقداره كمن نذر صلاة ونسي عدد الركعات المنذورة.. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن هذا الأمر  يختلف اختلاف المنذورعلى النحو الآتي- إن كان قد نذر صيامًا ثم نسي قدره فقد ذهب أكثر أهل العلم أنه يصوم يومًا واحدًا لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من اليوم .. وهو الراجح .

وأضاف : وإن كان المنذور صلاة فقد اختلف الفقهاء هل يُصلي ركعة واحدة أم يُصلي ركعتين والأمر فيها يسير.. والراجح أنه يُصلي ركعتين وهو قول الحنفية والمالكية وهو المشهور عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة   وإن نذر صدقة، فعليه أن يتصدق بأقل ما يمكن أن يتصدق به كالجنيه والجنيهان .

قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إن الوفاء بالنذر واجب طالما ان الشخص الذي نذر لديه الاستطاعة على ذلك .

وأضاف عويضة ردا على سؤال سيدة تقول: " أنها نذرت إذا حدث حمل ستذبح خروفا لله فلم أفعل على الفور ولكن حدث نزول للحمل فهل هذا جزاء عدم الوفاء بالنذر؟ " . قائلا: تأخير النذر لعدم الاستطاعة ليس له عقاب ، ولا علاقة بنزول الحمل بتأخير النذر فهذا قضاء الله ، ولكن عليكي بالوفاء بالنذر وقت الاستطاعة .

تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول : "ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة.
كفارة النذر 
وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.

وأضاف: "كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء".

وأشار إلى أن النذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لأحدٍ غير الله تعالى.
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