نسيت ما نذرت به .. ما هو التصرف الشرعي ؟

أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن هذا الأمر يختلف اختلاف المنذورعلى النحو الآتي- إن كان قد نذر صيامًا ثم نسي قدره فقد ذهب أكثر أهل العلم أنه يصوم يومًا واحدًا لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من اليوم .. وهو الراجح .

تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول : "ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة.

كفارة النذر

وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.





وأضاف: "كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء".





وأشار إلى أن النذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لأحدٍ غير الله تعالى.